Літак NASA X-59 вперше розвинув надзвукову швидкість: що це означає для місії Quesst

Перший надзвуковий тріумф

Літак X-59 піднявся у небо з авіабази Едвардс під керуванням досвідченого тест-пілота NASA Джима "Клю" Лесса.

Політ тривав 81 хвилину і ознаменував перехід програми до нової, надзвукової фази випробувань після 16 успішних запусків на низьких швидкостях, які тривали з жовтня минулого року.

Повітряне судно піднялося на висоту 13,2 км та досягло швидкості 1,077 Маха (близько 1147 км/год).

Поруч із експериментальним бортом летів винищувач супроводу F-15, який фіксував "поведінку" літака.

Щоправда, зафіксувати унікальну "тиху акустичну емблему" X-59 цього разу не вдалося. Власна звукова хвиля від винищувача F-15 виявилася надто гучною для високочутливих датчиків, повністю заглушивши звук основного об'єкта тестування.

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Як інженери Lockheed Martin приборкали звуковий удар?

Головна проблема традиційних надзвукових літаків полягає у тому, що під час подолання швидкості звуку їхні ударні хвилі зливаються в єдину потужну тискову хвилю.

На землі це відчувається як оглушливий вибух. Саме через цей гуркіт у США ще з 1973 року діє сувора заборона на комерційні надзвукові польоти над суходолом.

Розроблений спільно підрозділом Skunk Works компанії Lockheed Martin, літак X-59 має унікальну конструкцію:

Наддовгий і вузький фюзеляж із витягнутим гострим носом розсіює ударні хвилі у різні боки, не дозволяючи їм об'єднуватися.

Замість громового гуркоту люди на землі мають почути лише м'який глухий ляск, схожий на закриття дверей автомобіля на відстані.

Через надто довгий ніс літак позбавлений традиційного лобового скла кабіни - огляд пілоту забезпечує високотехнологічна система зовнішнього моніторингу (eXternal Vision System), що транслює відео з камер на екран.

Перспективи

У NASA сподіваються, що зібрані під час місії Quesst дані та опитування громадськості доведуть регуляторам, що сучасні надзвукові літаки можуть літати тихо і не турбувати мешканців міст.

Це дозволить змінити старі правила польотів і відкриє шлях новому поколінню швидкісних пасажирських лайнерів.

Наступний тестовий політ запланований вже незабаром. Цього разу інженери планують розігнати X-59 до 1,4 Маха та підняти його на висоту 16,7 км, що максимально наближено до умов майбутніх комерційних рейсів.

Під час наступного випробування фахівці спробують ще раз записати чистий звук літака за допомогою наземних мікрофонів та оновлених датчиків на літаку супроводу.