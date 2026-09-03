Літак з міністром внутрішньої безпеки США здійснив екстрену посадку

Літак Берегової охорони США, на борту якого був міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін, здійснив екстрену посадку 2 вересня після того, як один із двигунів вийшов з ладу і спалахнув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише ЗМІ, інцидент стався в середу вдень 2 вересня. Після відмови правого двигуна літак Gulfstream C-37A здійснив вимушену посадку в аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні.

"У нас відмовив правий двигун, і ми хотіли б оголосити надзвичайну ситуацію", - сказав пілот берегової охорони диспетчерам на землі, уточнивши, що на борту перебуває 14 людей.

Після того що відбулося, інцидент прокоментував і сам міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін.

"Пілоти Берегової охорони США зробили посадку на одному двигуні абсолютно повсякденною. Жодної паніки, тільки бездоганний професіоналізм. Після посадки пілоти сказали мені, що для них це був перший подібний інцидент", - написав він у соцмережі Х.

WSJ уточнює, що Маллін і кілька інших високопосадовців міністерства, які перебували на борту літака, не постраждали.

Зазначимо, що згідно з сайтом Берегової охорони США, літак Gulfstream C-37A використовується для перевезення високопосадовців з 2002 року. Інші цивільні та військові відомства також використовують модифіковані літаки Gulfstream, створені на базі найпопулярніших комерційних бізнес-джетів цього виробника.