Самолет с министром внутренней безопасности США совершил экстренную посадку

Самолет Береговой охраны США, на борту которого был министр внутренний безопасности Марквейн Маллин, совершил экстренную посадку 2 сентября после того, как один из двигателей вышел из строя и загорелся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как пишет СМИ, инцидент произошел в среду днем 2 сентября. После отказала правого двигателя самолет Gulfstream C-37A совершил вынужденную посадку в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне.

"У нас отказал правый двигатель, и мы хотели бы объявить чрезвычайную ситуацию", - сказал пилот береговой охраны диспетчерам на земле, уточнив, что на борту находится 14 человек.

После случившегося инцидент прокомментировал и сам министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин.

"Пилоты Береговой охраны США сделали посадку на одном двигателе совершенно обыденной. Никакой паники, только безупречный профессионализм. После посадки пилоты сказали мне, что для них это был первый подобный инцидент", - написал он в соцсети Х.

WSJ уточняет, что Маллин и несколько других высокопоставленных чиновников министерства, которые находились на борту самолета - не пострадали.

Отметим, что согласно сайту Береговой охраны США, самолет Gulfstream C-37A используется для перевозки высокопоставленных чиновников с 2002 года. Другие гражданские и военные ведомства также используют модифицированные самолеты Gulfstream, созданные на базе популярных коммерческих бизнес-джетов этого производителя.