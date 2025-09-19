ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Вертоліт Трампа робив екстрену посадку у Лондоні: що відомо

П'ятниця 19 вересня 2025 18:48
UA EN RU
Вертоліт Трампа робив екстрену посадку у Лондоні: що відомо Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вертоліт із президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією у четвер, 18 вересня, робив екстрену посадку у Лондоні через гідравлічну проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Як повідомляється, Трамп і його дружина були змушені пересісти на інший вертоліт, прямуючи до лондонського аеропорту Станстед.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що вертоліт, на борту якого перебував президент США, приземлився в аеропорту Лутон "через незначну гідравлічну проблему".

За її словами, рішення було прийнято "з міркувань надзвичайної обережності",

Левітт додала, що Трамп безпечно сів на борт допоміжного гелікоптера. Його прибуття затрималося на кілька хвилин.

Візит Трампа до Британії

Нагадаємо, що 17 вересня президент США Дональд Трамп зі своєю дружиною Меланією прибув із візитом до Великої Британії.

Там він зустрівся з британським королем Чарльзом III. Останній під час спільної вечері з Трампом у заяві для преси закликав об'єднатися для підтримки України.

18 вересня президент США зустрівся з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Сторони підписали величезну інвестиційну угоду на сотні мільярдів фунтів стерлінгів. Вона передбачає багатомільярдні взаємні інвестиції в Британію та США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Лондон Вашингтон Дональд Трамп
Новини
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Чи веде Україна переговори з РФ про завершення війни: відповідь секретаря РНБО
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто