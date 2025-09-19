Вертоліт Трампа робив екстрену посадку у Лондоні: що відомо

Вертоліт із президентом США Дональдом Трампом і його дружиною Меланією у четвер, 18 вересня, робив екстрену посадку у Лондоні через гідравлічну проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

Як повідомляється, Трамп і його дружина були змушені пересісти на інший вертоліт, прямуючи до лондонського аеропорту Станстед.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що вертоліт, на борту якого перебував президент США, приземлився в аеропорту Лутон "через незначну гідравлічну проблему".

За її словами, рішення було прийнято "з міркувань надзвичайної обережності",

Левітт додала, що Трамп безпечно сів на борт допоміжного гелікоптера. Його прибуття затрималося на кілька хвилин.