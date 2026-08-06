Вертоліт із Трампом через проблеми зі зв'язком пролетів поряд із літаком над Вашингтоном, - NYT

У вівторок військовий гелікоптер із президентом США Дональдом Трампом наблизився на відстань менше ніж 1,5 км до пасажирського літака над Вашингтоном. Причиною інциденту стала проблема із зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Як пише видання, інцидент стався невдовзі після 14.30 4 серпня, коли Трамп летів з Білого дому на об'єднану військову базу Ендрюс. Це був перший етап запланованої поїздки до Лос-Анджелесу.

Згідно з аудіозаписами, перед зльотом екіпаж вертольота Marine One (на борту якого був президент США) - тричі намагався попередити диспетчерів у диспетчерській вежі Національного аеропорту про те, що до зльоту залишилося три хвилини.

Зважаючи на все, диспетчер не почув ці повідомлення, а вертоліт продовжив рух. Це спричинило те, що Marine One опинився на траєкторії польоту пасажирського літака Envoy Air.

Два джерела, знайомі з попередніми висновками Федерального управління цивільної авіації, сказали, що в точці максимального зближення гелікоптер знаходився від літака на відстані 0,8 милі по горизонталі та 700 футів по вертикалі (сумарно менше 1,5 км). Ця відстань виявилася більшою, ніж дозволено правилами.

Тим часом The Guardian пише, що Федеральне управління цивільної авіації США розслідує інцидент.