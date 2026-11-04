Літак із проросійськими сербськими політиками розвернули на шляху до РФ

Літак із сербськими політиками, які летіли до Москви говорити про газ, повернули назад до Белграда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaxbalkans.com .

Делегація вилетіла з Белграда ввечері 3 листопада. Політики мали обговорити з росіянами газову угоду.

На борту були голова Руху соціалістів Александар Вулін, голова Сербської народної партії Ненад Попович та директор державної газової компанії "Србијагас" Душан Баятович.

Над Литвою екіпаж отримав повідомлення від місцевих органів про додаткові заходи безпеки щодо одного з пасажирів. Після цього літак повернули до Белграда.

Сербські ЗМІ припускають, що йшлося про Вуліна. Проти нього діють санкції США.

Дострокові парламентські вибори в Сербії відбулися 25 жовтня на тлі майже дворічних студентських протестів. Спочатку люди вийшли на акції через загибель 16 людей, коли у 2024 році в Нові-Саді обвалився навіс на вокзалі.

За даними виборчої комісії, "Студентський список" випередив партію експрезидента Александара Вучича більш ніж на 13% і переміг у 22 містах, зокрема в Белграді.