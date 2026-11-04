Самолет с пророссийскими сербскими политиками развернули по пути в РФ
Самолет с сербскими политиками, которые летели в Москву говорить о газе, вернули обратно в Белград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaxbalkans.com.
Делегация вылетела из Белграда вечером 3 ноября. Политики должны были обсудить с россиянами газовое соглашение.
На борту находились председатель Движения социалистов Александар Вулин, глава Сербской народной партии Ненад Попович и директор государственной газовой компании "Србијагас" Душан Баятович.
Над Литвой экипаж получил сообщение от местных органов о дополнительных мерах безопасности в отношении одного из пассажиров. После этого самолет вернули в Белград.
Сербские СМИ предполагают, что речь шла о Улине. Против него действуют санкции США.
Досрочные парламентские выборы в Сербии прошли 25 октября на фоне почти двухлетних студенческих протестов. Сначала люди вышли на акции из-за гибели 16 человек, когда в 2024 году в Нови-Саде обрушился навес на вокзале.
По данным избирательной комиссии, "Студенческий список" опередил партию экспрезидента Александара Вучича более чем на 13% и победил в 22 городах, в том числе в Белграде.
Как сообщало РБК-Украина, будущий депутат от "Студенческого списка" Йово Бакич в интервью российскому медиа RT Balkan заявил, что новое правительство Сербии не будет вводить санкции против России.
По его словам, такие санкции ничего не изменят для Москвы, но нанесут ущерб самой Сербии.