Самолет с пророссийскими сербскими политиками развернули по пути в РФ

Самолет с сербскими политиками, которые летели в Москву говорить о газе, вернули обратно в Белград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaxbalkans.com .

Делегация вылетела из Белграда вечером 3 ноября. Политики должны были обсудить с россиянами газовое соглашение.

На борту находились председатель Движения социалистов Александар Вулин, глава Сербской народной партии Ненад Попович и директор государственной газовой компании "Србијагас" Душан Баятович.

Над Литвой экипаж получил сообщение от местных органов о дополнительных мерах безопасности в отношении одного из пассажиров. После этого самолет вернули в Белград.

Сербские СМИ предполагают, что речь шла о Улине. Против него действуют санкции США.

Досрочные парламентские выборы в Сербии прошли 25 октября на фоне почти двухлетних студенческих протестов. Сначала люди вышли на акции из-за гибели 16 человек, когда в 2024 году в Нови-Саде обрушился навес на вокзале.

По данным избирательной комиссии, "Студенческий список" опередил партию экспрезидента Александара Вучича более чем на 13% и победил в 22 городах, в том числе в Белграде.