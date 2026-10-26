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Санкцій Сербії проти Росії не буде, - майбутній депутат

17:52 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
Санкцій Сербії проти Росії не буде, - майбутній депутат Фото: представинк сербської партії "Студентський список" Йово Бакич (Getty Images)
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Новий уряд Сербії не запроваджуватиме санкцій проти Росії. У партії-переможниці вважають, що це нічого не змінить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю представника "Студентського списку" Йово Бакича російському пропагандистському медіа RT Balkan.

Санкції проти РФ у Сербії

Майбутній депутат від "Студентського списку" впевнений, що санкції проти Росії "нічого не змінять", а, навпаки, зашкодять Сербії.

"Санкції з боку такої маленької країни як Сербія нічого не змінять для Росії, але символічно це буде дуже погано", - сказав Бакич.

Він уточнив, що Сербія поважає Росію "як важливого партнера" і тому не змінюватиме своєї політики щодо Москви.

"Ми поважаємо Росію як велику державу, так і як нашого історично важливого партнера, а в багатьох випадках - захисника. У цьому плані (у зовнішній політиці країни - ред.) змін не буде", - каже він.

Майбутній депутат підкреслив, що серби "пережили санкції ООН, і ми дуже добре знаємо, які це випробування".

Постачання російських енергоносіїв

Сербія критично залежить від постачання російських енергоносіїв. А Євросоюз вимгає від країни, щоб вона відмовилася від них.

З цього приводу Бакич зазначив, що "ми тут не для того, щоб догоджати іноземцям, а для того, щоб працювати в наших національних інтересах".

На його думку, у "Студентському списку" є експерти з питань енергетики, які працюватимуть над цим питанням.

Раніше РБК-Україна писало, що на дострокових парламентських виборах у Сербії "Студентський список" випередив політичну силу експрезидента Александара Вучича більш ніж на 13%. Тепер переможцям може дістатися більшість місць у парламенті.

За даними виборчої комісії, "Студентський список" переміг у 22 містах, зокрема в Белграді.

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори в Сербії відбулися 25 жовтня на тлі майже дворічних студентських протестів. Причиною акцій спочатку була загибель 16 людей через обвал навісу на вокзалі в Нові-Саді у 2024 році.

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