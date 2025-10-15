Літак Гегсета подав сигнал лиха та екстрено повернувся до Британії: що трапилося

Він розповів, що літак Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака. Boeing приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи американського міністра, перебувають у безпеці.

Згідно з даними Flight Radar, літак надіслав код 7700, що вказує на те, що він перебував у небезпеці. Він знизився до висоти трьох кілометрів під час польоту над Атлантикою біля узбережжя Ірландії, і змінив курс у бік Великобританії.

Згодом літак із Гегсетом приземлився на базі Королівських повітряних сил Великобританії в Мілденхоллі, графство Саффолк.

Літак міністра війни США вилетів з Бельгії, де він сьогодні брав участь у саміті НАТО і зустрівся з міністром оборони України.