UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Літак Гегсета подав сигнал лиха та екстрено повернувся до Британії: що трапилося

Фото: Піт Гегсет, міністр війни США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Літак Boeing C-32, на борту якого перебував міністр війни США Піт Гегсет, оголосив про надзвичайну ситуацію над Атлантичним океаном і повернув назад до Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника Пентагону Шона Парнелла в X.

Він розповів, що літак Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака. Boeing приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи американського міністра, перебувають у безпеці.

Згідно з даними Flight Radar, літак надіслав код 7700, що вказує на те, що він перебував у небезпеці. Він знизився до висоти трьох кілометрів під час польоту над Атлантикою біля узбережжя Ірландії, і змінив курс у бік Великобританії.

Згодом літак із Гегсетом приземлився на базі Королівських повітряних сил Великобританії в Мілденхоллі, графство Саффолк.

Літак міністра війни США вилетів з Бельгії, де він сьогодні брав участь у саміті НАТО і зустрівся з міністром оборони України.

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, Піт Гегсет пообіцяв Росії великі проблеми, якщо вона не припинить війну в Україні. США та країни НАТО вживуть усіх "відповідних заходів", щоб покарати РФ за агресію.

За словами американського міністра, європейські лідери зараз надсилають країні-агресорці чіткий сигнал, що Кремль повинен припинити війну в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиПіт Гегсет