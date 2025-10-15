RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Самолет Хегсета подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Британию: что случилось

Фото: Пит Хегсет, министр войны США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Самолет Boeing C-32, на борту которого находился министр войны США Пит Хегсет, объявил о чрезвычайной ситуации над Атлантическим океаном и вернулся обратно в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Пентагона Шона Парнелла в X.

Он рассказал, что самолет Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета. Boeing приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая американского министра, находятся в безопасности.

Согласно данным Flight Radar, самолет прислал код 7700, указывающий на то, что он находился в опасности. Он снизился до высоты трех километров во время полета над Атлантикой у побережья Ирландии, и изменил курс в сторону Великобритании.

Впоследствии самолет с Хегсетом приземлился на базе Королевских воздушных сил Великобритании в Милденхолле, графство Саффолк.

Самолет министра войны США вылетел из Бельгии, где он сегодня участвовал в саммите НАТО и встретился с министром обороны Украины.

 

Напомним, сегодня, 15 октября, Пит Хегсет пообещал России большие проблемы, если она не прекратит войну в Украине. США и страны НАТО примут все "соответствующие меры", чтобы наказать РФ за агрессию.

По словам американского министра, европейские лидеры сейчас посылают стране-агрессору четкий сигнал, что Кремль должен прекратить войну в Украине.

