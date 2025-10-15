Самолет Хегсета подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Британию: что случилось

Он рассказал, что самолет Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета. Boeing приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая американского министра, находятся в безопасности.

Согласно данным Flight Radar, самолет прислал код 7700, указывающий на то, что он находился в опасности. Он снизился до высоты трех километров во время полета над Атлантикой у побережья Ирландии, и изменил курс в сторону Великобритании.

Впоследствии самолет с Хегсетом приземлился на базе Королевских воздушных сил Великобритании в Милденхолле, графство Саффолк.

Самолет министра войны США вылетел из Бельгии, где он сегодня участвовал в саммите НАТО и встретился с министром обороны Украины.