Літак Гегсета подав сигнал лиха та екстрено повернувся до Британії: що трапилося
Літак Boeing C-32, на борту якого перебував міністр війни США Піт Гегсет, оголосив про надзвичайну ситуацію над Атлантичним океаном і повернув назад до Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис речника Пентагону Шона Парнелла в X.
Він розповів, що літак Гегсета здійснив позапланову посадку у Великій Британії через тріщину в лобовому склі літака. Boeing приземлився відповідно до стандартних процедур, і всі пасажири, включаючи американського міністра, перебувають у безпеці.
Згідно з даними Flight Radar, літак надіслав код 7700, що вказує на те, що він перебував у небезпеці. Він знизився до висоти трьох кілометрів під час польоту над Атлантикою біля узбережжя Ірландії, і змінив курс у бік Великобританії.
Згодом літак із Гегсетом приземлився на базі Королівських повітряних сил Великобританії в Мілденхоллі, графство Саффолк.
Літак міністра війни США вилетів з Бельгії, де він сьогодні брав участь у саміті НАТО і зустрівся з міністром оборони України.
Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, Піт Гегсет пообіцяв Росії великі проблеми, якщо вона не припинить війну в Україні. США та країни НАТО вживуть усіх "відповідних заходів", щоб покарати РФ за агресію.
За словами американського міністра, європейські лідери зараз надсилають країні-агресорці чіткий сигнал, що Кремль повинен припинити війну в Україні.