Самолет Хегсета подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Британию: что случилось
Самолет Boeing C-32, на борту которого находился министр войны США Пит Хегсет, объявил о чрезвычайной ситуации над Атлантическим океаном и вернулся обратно в Великобританию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Пентагона Шона Парнелла в X.
Он рассказал, что самолет Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета. Boeing приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая американского министра, находятся в безопасности.
Согласно данным Flight Radar, самолет прислал код 7700, указывающий на то, что он находился в опасности. Он снизился до высоты трех километров во время полета над Атлантикой у побережья Ирландии, и изменил курс в сторону Великобритании.
Впоследствии самолет с Хегсетом приземлился на базе Королевских воздушных сил Великобритании в Милденхолле, графство Саффолк.
Самолет министра войны США вылетел из Бельгии, где он сегодня участвовал в саммите НАТО и встретился с министром обороны Украины.
Напомним, сегодня, 15 октября, Пит Хегсет пообещал России большие проблемы, если она не прекратит войну в Украине. США и страны НАТО примут все "соответствующие меры", чтобы наказать РФ за агрессию.
По словам американского министра, европейские лидеры сейчас посылают стране-агрессору четкий сигнал, что Кремль должен прекратить войну в Украине.