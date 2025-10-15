ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Самолет Хегсета подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Британию: что случилось

Великобритания, Среда 15 октября 2025 21:46
UA EN RU
Самолет Хегсета подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Британию: что случилось Фото: Пит Хегсет, министр войны США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Самолет Boeing C-32, на борту которого находился министр войны США Пит Хегсет, объявил о чрезвычайной ситуации над Атлантическим океаном и вернулся обратно в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Пентагона Шона Парнелла в X.

Он рассказал, что самолет Хегсета совершил внеплановую посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле самолета. Boeing приземлился в соответствии со стандартными процедурами, и все пассажиры, включая американского министра, находятся в безопасности.

Согласно данным Flight Radar, самолет прислал код 7700, указывающий на то, что он находился в опасности. Он снизился до высоты трех километров во время полета над Атлантикой у побережья Ирландии, и изменил курс в сторону Великобритании.

Впоследствии самолет с Хегсетом приземлился на базе Королевских воздушных сил Великобритании в Милденхолле, графство Саффолк.

Самолет министра войны США вылетел из Бельгии, где он сегодня участвовал в саммите НАТО и встретился с министром обороны Украины.

Напомним, сегодня, 15 октября, Пит Хегсет пообещал России большие проблемы, если она не прекратит войну в Украине. США и страны НАТО примут все "соответствующие меры", чтобы наказать РФ за агрессию.

По словам американского министра, европейские лидеры сейчас посылают стране-агрессору четкий сигнал, что Кремль должен прекратить войну в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Пит Хегсет
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит