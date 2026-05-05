Літак Бе-12 і катери окупантів у Криму стали "здобиччю" ГУР (відео)

Спецпідрозділ ГУР МО України "Призраки" провів чергову операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої було уражено об'єкти російських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ГУР Міноборони України в мережі Telegram.

Операції ГУР у Криму

Фахівці підрозділу "Призраки" продовжують системні дії, спрямовані на ураження військових об'єктів Росії на території тимчасово окупованого Криму.

У межах однієї з операцій, проведеної у квітні 2026 року, було атаковано цілі, пов'язані з морською, десантною та авіаційною складовими противника.

Уражені цілі

У результаті операції виведено з ладу кілька об'єктів:

три десантно-штурмові катери проєкту 05060;

судно забезпечення російських сил;

ангар для зберігання катерів зазначеного проєкту;

протичовновий літак-амфібія Бе-12 "Чайка".

Інцидент під час операції

Окремо зазначається епізод, пов'язаний зі спробою протидії з боку російських сил.

Під час виконання завдання підрозділ ухилився від застосування переносного зенітного ракетного комплексу, після чого операцію було продовжено без змін плану.

Значення операції

За даними української сторони, такі дії спрямовані на поступове ослаблення військового потенціалу російських сил у регіоні, включно з морською інфраструктурою та авіаційними засобами.