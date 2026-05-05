ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Удар по Полтавщині Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Літак Бе-12 і катери окупантів у Криму стали "здобиччю" ГУР (відео)

17:56 05.05.2026 Вт
2 хв
Окремо зафіксовано спробу протидії з боку російських сил
aimg Анастасія Никончук
Літак Бе-12 і катери окупантів у Криму стали "здобиччю" ГУР (відео) Ілюстративне фото: вибух (GettyImages)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Спецпідрозділ ГУР МО України "Призраки" провів чергову операцію в тимчасово окупованому Криму, під час якої було уражено об'єкти російських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ГУР Міноборони України в мережі Telegram.

Читайте також: Україна за весну вчетверо наростила кількість ударів дронами на понад 20 км

Операції ГУР у Криму

Фахівці підрозділу "Призраки" продовжують системні дії, спрямовані на ураження військових об'єктів Росії на території тимчасово окупованого Криму.

У межах однієї з операцій, проведеної у квітні 2026 року, було атаковано цілі, пов'язані з морською, десантною та авіаційною складовими противника.

Уражені цілі

У результаті операції виведено з ладу кілька об'єктів:

  • три десантно-штурмові катери проєкту 05060;
  • судно забезпечення російських сил;
  • ангар для зберігання катерів зазначеного проєкту;
  • протичовновий літак-амфібія Бе-12 "Чайка".

Інцидент під час операції

Окремо зазначається епізод, пов'язаний зі спробою протидії з боку російських сил.

Під час виконання завдання підрозділ ухилився від застосування переносного зенітного ракетного комплексу, після чого операцію було продовжено без змін плану.

Значення операції

За даними української сторони, такі дії спрямовані на поступове ослаблення військового потенціалу російських сил у регіоні, включно з морською інфраструктурою та авіаційними засобами.

Нагадуємо, що скорочення обсягів експорту російської нафти експерти пояснюють пошкодженнями та збоями в роботі ключових логістичних об'єктів на балтійському напрямку.

Зазначимо, що протягом 3 травня та в ніч на 4 травня підрозділи Сил оборони України здійснили низку ударів по об'єктах російських окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Крим ГУР Війна в Україні
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним