Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ

Українські військові ліквідували 1060 російських окупантів за минулу добу. З початку повномасштабної війни армія РФ втратила 154 830 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними CSIS, втрати армії РФ в Україні досягли історичного антирекорду з часів Другої світової.

До того ж, CNN повідомляло, що РФ втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше військових, ніж Україна.

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