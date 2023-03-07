Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ

Украинские военные ликвидировали 1060 российских оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 154830 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Напомним, по данным CSIS, потери армии РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой войн.

К тому же, CNN сообщало, что РФ потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше военных, чем Украина.

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