Самолет, 750 захватчиков и 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине на утро субботы, 20 апреля, составили 750 оккупантов за сутки, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 458 580 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 боевую бронированную машину (ББМ), 20 артсистем и 30 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 458 580 (+750) человек ликвидировано;
- танков - 7213 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 13 873 (+21) ед;
- артиллерийских систем - 11 678 (+20) ед;
- РСЗО - 1046 ед;
- средства ПВО - 763 (+1) ед;
- самолетов - 348 (+1) ед;
- вертолетов - 325 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9341 (+30) ед;
- крылатых ракет - 2109 ед. (+13);
- кораблей/катеров - 26 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 15 717 (+46) ед;
- специальной техники - 1918 (+3) ед.
Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте зафиксированы 102 боевых столкновения. Враг активно штурмует позиции защитников на трех направлениях в Донецкой области.
Кроме того, ночью 20 апреля в Запорожье прогремел взрыв. А утром враг атаковал ракетами Одессу.
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