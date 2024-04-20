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Самолет, 750 захватчиков и 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Суббота 20 апреля 2024 07:39
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Самолет, 750 захватчиков и 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: за сутки Силы обороны уничтожили самолет и 750 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 20 апреля, составили 750 оккупантов за сутки, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 458 580 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 боевую бронированную машину (ББМ), 20 артсистем и 30 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 458 580 (+750) человек ликвидировано;
  • танков - 7213 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 13 873 (+21) ед;
  • артиллерийских систем - 11 678 (+20) ед;
  • РСЗО - 1046 ед;
  • средства ПВО - 763 (+1) ед;
  • самолетов - 348 (+1) ед;
  • вертолетов - 325 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9341 (+30) ед;
  • крылатых ракет - 2109 ед. (+13);
  • кораблей/катеров - 26 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 717 (+46) ед;
  • специальной техники - 1918 (+3) ед.

Самолет, 750 захватчиков и 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте зафиксированы 102 боевых столкновения. Враг активно штурмует позиции защитников на трех направлениях в Донецкой области.

Кроме того, ночью 20 апреля в Запорожье прогремел взрыв. А утром враг атаковал ракетами Одессу.

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