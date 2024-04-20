Самолет, 750 захватчиков и 20 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 20 апреля, составили 750 оккупантов за сутки, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 458 580 военнослужащих. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 боевую бронированную машину (ББМ), 20 артсистем и 30 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.04.24 ориентировочно составили:

Напомним, за минувшие сутки в Украине на фронте зафиксированы 102 боевых столкновения. Враг активно штурмует позиции защитников на трех направлениях в Донецкой области.

Кроме того, ночью 20 апреля в Запорожье прогремел взрыв. А утром враг атаковал ракетами Одессу.

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