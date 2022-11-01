Літак, 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери і 650 окупантів: Генштаб назвав втрати РФ

За даними на ранок вівторка, 1 листопада українські військові ліквідували за добу 650 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 72470 військових. Крім того, вдалося збити 45 крилатих ракет, 4 гелікоптери та літак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Українські військові зазначають, що найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.11 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, військові Повітряних сил ЗСУ в ніч проти 1 листопада знищили три іранських безпілотника-камікадзе над Дніпропетровською областю.
Крім цього, російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстрілу зазнав приватний сектор.
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