Самолет, 45 крылатых ракет, 4 вертолета и 650 оккупантов: Генштаб назвал потери РФ

По данным на утро вторника, 1 ноября, украинские военные ликвидировали за сутки 650 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 72470 военных. Кроме того, удалось сбить 45 крылатых ракет, 4 вертолета и самолет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Украинские военные отмечают, что наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.11 ориентировочно составили:
Как сообщалось, военные Воздушных сил ВСУ в ночь на 1 ноября уничтожили три иранских беспилотника-камикадзе над Днепропетровской областью.
Кроме этого, российские оккупанты в ночь на 1 ноября атаковали Николаев ракетами С-300. Обстрел подвергся частному сектору.
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