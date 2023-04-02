Літак, 4000 окупантів та понад 30 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

За тиждень, з 27 березня по 2 квітня, українські військові ліквідували 4000 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак та 30 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram .

Як повідомлялося, за даними на ранок неділі, 2 квітня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 174 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 5 ББМ та 1 БПЛА.

Нагадаємо, що вночі 31 березня, окупанти атакували Україну іранськими "Шахедами". Ворог випустив 10 ударних БПЛА з яких 9 були знищенні українськими захисниками (8 дронів противника збили в Харківській та Полтавській областях). Додамо, що дрони росіяни запускали з Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області.

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