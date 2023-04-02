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Літак, 4000 окупантів та понад 30 БПЛА: втрати Росії в Україні за тиждень

Фото: стали відомі втрати Росії у війні в Україні за тиждень 27 березня по 2 квітня (facebook.com easternforce)
Автор: Наталія Гурковська

За тиждень, з 27 березня по 2 квітня, українські військові ліквідували 4000 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити літак та 30 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра оборони, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка в Telegram.

Загальні бойові втрати противника на 27.03-02.04 орієнтовно склали:

  • особового складу 4000 осіб ліквідовано,
  • танків - 23 од.,
  • бойових броньованих машин - 39 од.,
  • артилерійських систем - 56 од.,
  • РСЗВ - 5 од.,
  • засобів ППО - 2 од,
  • літаків - 1 од.,
  • вертольотів - 0 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33,
  • крилатих ракет - 0,
  • кораблів/катерів - 0 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 51 од,
  • спеціальної техніки - 14.

Як повідомлялося, за даними на ранок неділі, 2 квітня, українські військові ліквідували за добу 560 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 174 550 військових. Крім того, ЗСУ знищили 2 танки, 5 ББМ та 1 БПЛА.

Нагадаємо, що вночі 31 березня, окупанти атакували Україну іранськими "Шахедами". Ворог випустив 10 ударних БПЛА з яких 9 були знищенні українськими захисниками (8 дронів противника збили в Харківській та Полтавській областях). Додамо, що дрони росіяни запускали з Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області.

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