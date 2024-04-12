Літає на висоті 1000 метрів та багаторазовий. В Україні створили ударний дрон "Кажан"

Як розповіли у відомстві, "Кажан" Е620 - це ударний безпілотник класу "бомбер". Він вважається гексакоптером - це безпілотник на шістьох гвинтах.

"Кажан" може багато разів скидати боєприпаси чи міни на цілі та нести різні боєприпаси на висоті до 1000 метрів зі швидкістю до 72 кілометри на годину і на відстань до 12 кілометрів.

За свідченнями військових, навчитися літати на "Кажані" можна досить швидко.

Дрони та РЕБ українського виробництва

Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.

Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.