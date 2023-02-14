Летает без помощи пилота. В США изобрели истребитель с искусственным интеллектом
На военной авиабазе Эдвардс в Калифорнии прошли испытания истребителя VISTA X-62A, который может летать без помощи пилота. Он продержался в воздухе 17 часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lockheed Martin.
Как отмечает американская компания, ее самолет был построен на основе истребителя F-16 и оснащен системой VISTA, которая использует специальное программное обеспечение. Оно позволяет ей имитировать летно-технические характеристики других самолетов.
Также в истребитель была интегрирована система автономного управления моделирования (SACS), что позволяет ему продержаться в воздухе без помощи пилота 17 часов.
В Lockheed Martin отметили, что готовятся вместе с Воздушными силами США к новым испытаниям истребителей с искусственным интеллектом. Полеты будут продолжаться в 2023 году.
Напомним, ранее стало известно, что в Турции провели успешные воздушные испытания беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, который оснащен двигателями украинского производства.
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