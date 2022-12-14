У Туреччині успішно запустили безпілотний винищувач з українськими двигунами (відео)
У Туреччині провели успішні повітряні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma, оснащеного двигунами українського виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара у Twitter.
"Ми не могли більше тримати його на землі. Він полетів", - написав він.
Daha fazla yerde tutamadık uçtu!— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 14, 2022
Rabbimize şükürler olsun... #KIZILELMA
Ви не можете керувати ним анімором на землі. It flew! Відмінно до нас. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz
При цьому на відео, яке опублікував співвласник Baykar, можна побачити, як безпілотний винищувач проводить успішний зліт.
Зазначимо, що на Bayraktar Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ". БПЛА здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а стеля - 12 км.
При цьому головна здатність дрону - вести повітряний бій, для чого він може використовувати ракети "повітря-повітря".
Нагадаємо, що ще 3 грудня компанія показала відео, на якому Bayraktar Kızılelma зміг відірватися від землі на 6 секунд. Його перший політ планували на 2023 рік.
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