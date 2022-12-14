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У Туреччині успішно запустили безпілотний винищувач з українськими двигунами (відео)

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Середа 14 грудня 2022 17:33
У Туреччині успішно запустили безпілотний винищувач з українськими двигунами (відео) Ілюстративне фото: у Туреччині успішно запустили безпілотний винищувач з українськими двигунами (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У Туреччині провели успішні повітряні випробування безпілотного винищувача Bayraktar Kızılelma, оснащеного двигунами українського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співвласника компанії Baykar Сельчука Байрактара у Twitter.

"Ми не могли більше тримати його на землі. Він полетів", - написав він.

При цьому на відео, яке опублікував співвласник Baykar, можна побачити, як безпілотний винищувач проводить успішний зліт.

Зазначимо, що на Bayraktar Kızılelma встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ української компанії "Мотор Січ". БПЛА здатний розвивати максимальну швидкість до 800 км/год, максимальна тривалість польоту становить 5 годин, а стеля - 12 км.

При цьому головна здатність дрону - вести повітряний бій, для чого він може використовувати ракети "повітря-повітря".

Нагадаємо, що ще 3 грудня компанія показала відео, на якому Bayraktar Kızılelma зміг відірватися від землі на 6 секунд. Його перший політ планували на 2023 рік.

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Турция Байрактар
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