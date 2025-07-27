Листя буряка - суперфуд чи відходи? Відповідь здивує всіх
Листя столового буряка - це не відходи, а цінний харчовий продукт. У ньому міститься велика кількість вітамінів A, C, K, а також залізо, кальцій і антиоксиданти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health.
Чим корисне
Листя буряка часто називають гичка або бадилля, яке:
- містить багато вітамінів - A, C, K, а також фолієву кислоту, кальцій, магній, залізо
- багате на антиоксиданти - корисно для імунітету, серця та шкіри
- добре впливає на травлення, бо має багато клітковини
Як його їдять:
- додають у супи (наприклад, борщ або зелений борщ)
- готують овочеві рагу
- тушкують або смажать з часником та олією
- використовують як начинку для пирогів
- додають у салати
Однак, як і шпинат, бурякове бадилля містить щавлеву кислоту, тому людям з проблемами з нирками або сечокам’яною хворобою варто вживати його з обережністю.
У 100 г сирого листя буряка в середньому міститься:
- калорії - 17 ккал
- білки - 1,5 г
- жири - 0,20 г
- вуглеводи - 3,63 г
- цукри - 0,50 г
- харчові волокна - 3,7 г
- натрій - 43 мг
Яке листя можна їсти
Їстівним вважається таке листя буряка:
- молоде листя столового буряка (червоного) - ніжне, смачне, ідеальне для салатів
- листя мангольду - спеціально вирощується для споживання, часто навіть без коренеплоду
- цукровий буряк - листя їстівне, але менш смачне, іноді з гіркуватістю
Дієтолог Кейтлін Хіпплі розповіла, що швейцарський мангольд містить велику кількість фітонутрієнтів, включаючи бета-каротин, лютеїн, беталаїни та апігенін. Ці сполуки мають протизапальні та антимікробні властивості.
Вони також діють як антиоксиданти, тобто запобігають пошкодженню клітин, нейтралізуючи вільні радикали.
Мангольд також може похвалитися більшою кількістю вітаміну К на порцію, ніж інші листові овочі, такі як шпинат і капуста.
На що важливо звернути увагу:
- старе листя може бути тверде, волокнисте, з гіркотою
- оброблені хімікатами рослини- листя треба добре мити, краще не вживати сирим
- нітрати - буряк схильний накопичувати нітрати, зокрема в листі. Не рекомендується їсти у великих кількостях, особливо дітям чи при хворобах нирок
- оксалати - у буряковому листі є щавлева кислота. Людям з каменями в нирках слід обмежувати споживання
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