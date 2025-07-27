Листя буряка - суперфуд чи відходи? Відповідь здивує всіх

Листя столового буряка - це не відходи, а цінний харчовий продукт. У ньому міститься велика кількість вітамінів A, C, K, а також залізо, кальцій і антиоксиданти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Health .

Чим корисне

Листя буряка часто називають гичка або бадилля, яке:

містить багато вітамінів - A, C, K, а також фолієву кислоту, кальцій, магній, залізо

багате на антиоксиданти - корисно для імунітету, серця та шкіри

добре впливає на травлення, бо має багато клітковини

Як його їдять:

додають у супи (наприклад, борщ або зелений борщ)

готують овочеві рагу

тушкують або смажать з часником та олією

використовують як начинку для пирогів

додають у салати

Однак, як і шпинат, бурякове бадилля містить щавлеву кислоту, тому людям з проблемами з нирками або сечокам’яною хворобою варто вживати його з обережністю.

У 100 г сирого листя буряка в середньому міститься:

калорії - 17 ккал

білки - 1,5 г

жири - 0,20 г

вуглеводи - 3,63 г

цукри - 0,50 г

харчові волокна - 3,7 г

натрій - 43 мг

Яке листя можна їсти

Їстівним вважається таке листя буряка:

молоде листя столового буряка (червоного) - ніжне, смачне, ідеальне для салатів

листя мангольду - спеціально вирощується для споживання, часто навіть без коренеплоду

цукровий буряк - листя їстівне, але менш смачне, іноді з гіркуватістю

Дієтолог Кейтлін Хіпплі розповіла, що швейцарський мангольд містить велику кількість фітонутрієнтів, включаючи бета-каротин, лютеїн, беталаїни та апігенін. Ці сполуки мають протизапальні та антимікробні властивості.

Вони також діють як антиоксиданти, тобто запобігають пошкодженню клітин, нейтралізуючи вільні радикали.

Мангольд також може похвалитися більшою кількістю вітаміну К на порцію, ніж інші листові овочі, такі як шпинат і капуста.

На що важливо звернути увагу: