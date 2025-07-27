Листья свеклы - суперфуд или отходы? Ответ удивит всех
Листья столовой свеклы - это не отходы, а ценный пищевой продукт. В них содержится большое количество витаминов A, C, K, а также железо, кальций и антиоксиданты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health.
Чем полезно
Листья свеклы часто называют ботва, которая:
- содержит много витаминов - A, C, K, а также фолиевую кислоту, кальций, магний, железо
- богатое антиоксидантами - полезно для иммунитета, сердца и кожи
- хорошо влияет на пищеварение, потому что имеет много клетчатки
Как его едят:
- добавляют в супы (например, борщ или зеленый борщ)
- готовят овощные рагу
- тушат или жарят с чесноком и маслом
- используют как начинку для пирогов
- добавляют в салаты
Однако, как и шпинат, свекольная ботва содержит щавелевую кислоту, поэтому людям с проблемами с почками или мочекаменной болезнью стоит употреблять ее с осторожностью.
В 100 г сырых листьев свеклы в среднем содержится:
- калории - 17 ккал
- белки - 1,5 г
- жиры - 0,20 г
- углеводы - 3,63 г
- сахара - 0,50 г
- пищевые волокна - 3,7 г
- натрий - 43 мг
Какие листья можно есть
Съедобными считаются такие листья свеклы:
- молодые листья столовой свеклы (красной) - нежные, вкусные, идеальные для салатов
- листья мангольда - специально выращиваются для потребления, часто даже без корнеплода
- сахарная свекла - листья съедобные, но менее вкусные, иногда с горчинкой
Диетолог Кейтлин Хиппли рассказала, что швейцарский мангольд содержит большое количество фитонутриентов, включая бета-каротин, лютеин, беталаины и апигенин. Эти соединения обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами.
Они также действуют как антиоксиданты, то есть предотвращают повреждение клеток, нейтрализуя свободные радикалы.
Мангольд также может похвастаться большим количеством витамина К на порцию, чем другие листовые овощи, такие как шпинат и капуста.
На что важно обратить внимание:
- старые листья могут быть твердые, волокнистые, с горечью
- обработанные химикатами растения - листья надо хорошо мыть, лучше не употреблять сырыми
- нитраты - свекла склонна накапливать нитраты, в частности в листьях. Не рекомендуется есть в больших количествах, особенно детям или при болезнях почек
- оксалаты - в свекольных листьях есть щавелевая кислота. Людям с камнями в почках следует ограничивать потребление
Вас может заинтересовать
- 4 сорта абрикосов, которые лучше всего всегда покупать
- Главные ошибки из детства, которые мешают правильно питаться сегодня
- Лучшее белковое блюдо на обед, которое способствует похудению
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.