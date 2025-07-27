Листья свеклы - суперфуд или отходы? Ответ удивит всех

Листья столовой свеклы - это не отходы, а ценный пищевой продукт. В них содержится большое количество витаминов A, C, K, а также железо, кальций и антиоксиданты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Health .

Чем полезно

Листья свеклы часто называют ботва, которая:

содержит много витаминов - A, C, K, а также фолиевую кислоту, кальций, магний, железо

богатое антиоксидантами - полезно для иммунитета, сердца и кожи

хорошо влияет на пищеварение, потому что имеет много клетчатки

Как его едят:

добавляют в супы (например, борщ или зеленый борщ)

готовят овощные рагу

тушат или жарят с чесноком и маслом

используют как начинку для пирогов

добавляют в салаты

Однако, как и шпинат, свекольная ботва содержит щавелевую кислоту, поэтому людям с проблемами с почками или мочекаменной болезнью стоит употреблять ее с осторожностью.

В 100 г сырых листьев свеклы в среднем содержится:

калории - 17 ккал

белки - 1,5 г

жиры - 0,20 г

углеводы - 3,63 г

сахара - 0,50 г

пищевые волокна - 3,7 г

натрий - 43 мг

Какие листья можно есть

Съедобными считаются такие листья свеклы:

молодые листья столовой свеклы (красной) - нежные, вкусные, идеальные для салатов

листья мангольда - специально выращиваются для потребления, часто даже без корнеплода

сахарная свекла - листья съедобные, но менее вкусные, иногда с горчинкой

Диетолог Кейтлин Хиппли рассказала, что швейцарский мангольд содержит большое количество фитонутриентов, включая бета-каротин, лютеин, беталаины и апигенин. Эти соединения обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами.

Они также действуют как антиоксиданты, то есть предотвращают повреждение клеток, нейтрализуя свободные радикалы.

Мангольд также может похвастаться большим количеством витамина К на порцию, чем другие листовые овощи, такие как шпинат и капуста.

На что важно обратить внимание: