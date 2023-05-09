UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лісові пожежі в Канаді: з метою безпеки суттєво скоротили видобуток нафти

Фото: у канадській провінції Альберта суттєво скоротили видобуток нафти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У канадській провінції Альберта суттєво скоротили видобуток нафти з метою безпеки на фоні великих лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що енергетики скоротили видобуток нафти на 185 тисяч барелів щодня, що становить близько 2% видобутку Канади. Країна є четвертим за величиною виробником сирої нафти у світі, і близько 80% її нафти надходить із Альберти.

Поки що немає повідомлень про значне пошкодження інфраструктури, і очікується, що видобуток нафти буде відновлено після того, як лісові пожежі будуть взяті під контроль.

В Альберті оголосила надзвичайний стан у суботу у відповідь на лісові пожежі, які призвели до евакуації майже 30 тисяч людей. Понад 100 лісових пожеж все ще активні, понад 30 із них класифікуються як неконтрольовані. Альберта офіційно запросила допомогу у федерального уряду у боротьбі з пожежами.

"Ми багато говорили про різні способи, якими федеральний уряд може допомогти, і ми працюватимемо над тим, щоб підтримувати мешканців Альберти по всій провінції в міру необхідності", - сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в телезверненні.

Раніше ми писали, що в Канаді через масштабні лісові пожежі евакуюють понад 24 тисячі жителів провінції Альберта.

Нагадаємо, що в Канаді зійшов з рейок потяг, який перевозив небезпечні вантажі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТАКанада