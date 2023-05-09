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Лесные пожары в Канаде: в целях безопасности существенно сократили добычу нефти

Фото: в канадской провинции Альберта существенно сократили добычу нефти (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В канадской провинции Альберта существенно сократили добычу нефти в целях безопасности на фоне больших лесных пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что энергетики сократили добычу нефти на 185 тысяч баррелей в день, что составляет около 2% добычи Канады. Страна является четвертым по величине производителем сырой нефти в мире, и около 80% ее нефти поступает из Альберты.

Пока нет сообщений о значительном повреждении инфраструктуры, и ожидается, что добыча нефти будет восстановлена после того, как лесные пожары будут взяты под контроль.

В Альберте объявила чрезвычайное положение в субботу в ответ на лесные пожары, которые привели к эвакуации почти 30 тысяч человек. Более 100 лесных пожаров все еще активны, более 30 из них классифицируются как неконтролируемые. Альберта официально запросила помощь у федерального правительства в борьбе с пожарами.

"Мы много говорили о различных способах, которыми федеральное правительство может помочь, и мы будем работать над тем, чтобы поддерживать жителей Альберты по всей провинции по мере необходимости", — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телеобращении.

Ранее мы писали, что В Канаде из-за масштабных лесных пожаров эвакуируют более 24 тысяч жителей провинции Альберта.

Напомним, что в Канаде сошел с рельсов поезд, перевозивший опасные грузы.

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