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У Канаді поїзд з небезпечним вантажом зійшов із рейок, частина вагонів упала в річку

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Оттава, Субота 06 травня 2023 07:56
У Канаді поїзд з небезпечним вантажом зійшов із рейок, частина вагонів упала в річку Фото: поїзд із небезпечними вантажами зійшов із рейок у Канаді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Залізничний потяг, що перевозив небезпечні вантажі, зійшов з рейок у Кінгстоні, Канада, частина вагонів впала в річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Повідомляється, що причиною катастрофи стало руйнування невеликого залізничного мосту. Поліція Кінгстона повідомила, що в поїзді були три члени екіпажу. Потяг складався з 12 вагонів, і п'ять із них зійшли з рейок, два вагони опинилися у воді.

Вагони впали в струмок Літл-Катаракі, який є частиною заповідної зони охорони боліт. У транспортній компанії заявили, що поїзд перевозив небезпечні вантажі, але поліція заявила, що доказів їхнього розливу немає. В якості запобіжного заходу пожежники встановили бон через струмок.

Вагони перевозили два хімікати, які компанія використовує під час виробництва пластмас Invista. Одним з них є гексаметилендіамін, який використовується в текстилі та пластмасах, а іншим – адипінова кислота.

Раніше повідомлялося, що в штаті Мен, США, вантажний поїзд, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок і спалахнув.

Також раніше вантажний потяг американської транспортної компанії Norfolk Southern зійшов із рейок. Інцидент стався 4 березня у штаті Огайо.

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