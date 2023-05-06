У Канаді поїзд з небезпечним вантажом зійшов із рейок, частина вагонів упала в річку

Залізничний потяг, що перевозив небезпечні вантажі, зійшов з рейок у Кінгстоні, Канада, частина вагонів впала в річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

Повідомляється, що причиною катастрофи стало руйнування невеликого залізничного мосту. Поліція Кінгстона повідомила, що в поїзді були три члени екіпажу. Потяг складався з 12 вагонів, і п'ять із них зійшли з рейок, два вагони опинилися у воді.

Вагони впали в струмок Літл-Катаракі, який є частиною заповідної зони охорони боліт. У транспортній компанії заявили, що поїзд перевозив небезпечні вантажі, але поліція заявила, що доказів їхнього розливу немає. В якості запобіжного заходу пожежники встановили бон через струмок.

Вагони перевозили два хімікати, які компанія використовує під час виробництва пластмас Invista. Одним з них є гексаметилендіамін, який використовується в текстилі та пластмасах, а іншим – адипінова кислота.