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Лісова пожежа знеструмила понад 150 споживачів на Полтавщині

Фото: лісова пожежа на Полтавщині (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ірина Глухова

Лісова пожежа, яка спалахнула у Полтавські області 9 липня залишила без світла понад 150 побутових та 5 юридичних споживачів сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

Як проінформував голова ОВА, у вівторок, 9 липня, у Великобудищанській громаді виникла лісова пожежа. 

"Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Причина загоряння встановлюється", - повідомив Когут. 

Він додав, що вогонь завдав шкоди електромережам, через що понад 150 побутових і 5 юридичних споживачів залишилися без електропостачання.

На місці вже працюють аварійні бригади, які проводять відновлювальні роботи. 

Крім того, в ніч на 10 липня Полтавська область знову опинилася під ударом російських дронів. Основну частину безпілотників вдалося знищити силам протиповітряної оборони.

Унаслідок атаки у Глобинській громаді зафіксовано пошкодження: постраждало скло в житловому будинку та була пошкоджена господарська споруда. Проте обійшлося без жертв і постраждалих.

Нічний обстріл 10 липня

Росіяни сьогодні вночі, 10 липня, масовано атакували Україну. Основою ціллю ворожого удару став Київ. У столиці лунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку дронів та рух ракет на місто.

За інформацією міської влади, внаслідок нічної атаки в різних районах Києва виникли численні пожежі. Загинули двоє людей, кількість поранених зросла до 16.

Через наслідки обстрілу у столиці перекрито кілька вулиць, також введені обмеження у русі громадського транспорту.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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