Лісова пожежа знеструмила понад 150 споживачів на Полтавщині

Як проінформував голова ОВА, у вівторок, 9 липня, у Великобудищанській громаді виникла лісова пожежа.

"Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. Причина загоряння встановлюється", - повідомив Когут.

Він додав, що вогонь завдав шкоди електромережам, через що понад 150 побутових і 5 юридичних споживачів залишилися без електропостачання.

На місці вже працюють аварійні бригади, які проводять відновлювальні роботи.

Крім того, в ніч на 10 липня Полтавська область знову опинилася під ударом російських дронів. Основну частину безпілотників вдалося знищити силам протиповітряної оборони.

Унаслідок атаки у Глобинській громаді зафіксовано пошкодження: постраждало скло в житловому будинку та була пошкоджена господарська споруда. Проте обійшлося без жертв і постраждалих.