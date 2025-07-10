Лесной пожар обесточил более 150 потребителей на Полтавщине

Как проинформировал председатель ОВА, во вторник, 9 июля, в Великобудищанской громаде возник лесной пожар.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Причина возгорания устанавливается", - сообщил Когут.

Он добавил, что огонь нанес ущерб электросетям, из-за чего более 150 бытовых и 5 юридических потребителей остались без электроснабжения.

На месте уже работают аварийные бригады, которые проводят восстановительные работы.

Кроме того, в ночь на 10 июля Полтавская область снова оказалась под ударом российских дронов. Основную часть беспилотников удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

В результате атаки в Глобинской громаде зафиксированы повреждения: пострадало стекло в жилом доме и была повреждена хозяйственная постройка. Однако обошлось без жертв и пострадавших.