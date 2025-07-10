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Лесной пожар обесточил более 150 потребителей на Полтавщине

Фото: лесной пожар на Полтавщине (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Ірина Глухова

Лесной пожар, который вспыхнул в Полтавской области 9 июля оставил без света более 150 бытовых и 5 юридических потребителей сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.

Как проинформировал председатель ОВА, во вторник, 9 июля, в Великобудищанской громаде возник лесной пожар.

"Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Причина возгорания устанавливается", - сообщил Когут.

Он добавил, что огонь нанес ущерб электросетям, из-за чего более 150 бытовых и 5 юридических потребителей остались без электроснабжения.

На месте уже работают аварийные бригады, которые проводят восстановительные работы.

Кроме того, в ночь на 10 июля Полтавская область снова оказалась под ударом российских дронов. Основную часть беспилотников удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

В результате атаки в Глобинской громаде зафиксированы повреждения: пострадало стекло в жилом доме и была повреждена хозяйственная постройка. Однако обошлось без жертв и пострадавших.

 

Ночной обстрел 10 июля

Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину. Основной целью вражеского удара стал Киев. В столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов и движении ракет на город.

По информации городских властей, в результате ночной атаки в разных районах Киева возникли многочисленные пожары. Погибли два человека, количество раненых возросло до 16.

Из-за последствий обстрела в столице перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.

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