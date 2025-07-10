Обстріл Києва: у місті перекрито одразу кілька вулиць, тролейбуси ходять з обмеженнями

Війська РФ сьогодні вночі, 10 липня, обстріляли Київ дронами та ракетами різних типів. Через наслідки ворожої атаки перекрито ряд вулиць, також громадський транспорт курсує з обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Також можлива тимчасова затримка руху на маршрутах:

Окрім того, у звʼязку з нічним обстрілом столиці тимчасово змінений рух окремих маршрутів громадського транспорту:

У національній поліції повідомили, що після масштабного обстрілу перекрито кілька вулиць переважно у Шевченківському районі столиці.

Нічна атака РФ на Київ 10 липня

Війська РФ сьогодні вночі, 10 липня, вчергове масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожої атаки став Київ. Росіяни запустили в напрямку столиці багато дронів, а також балістичні та крилаті ракети.

Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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