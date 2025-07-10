Обстріл Києва: у місті перекрито одразу кілька вулиць, тролейбуси ходять з обмеженнями
Війська РФ сьогодні вночі, 10 липня, обстріляли Київ дронами та ракетами різних типів. Через наслідки ворожої атаки перекрито ряд вулиць, також громадський транспорт курсує з обмеженнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА та Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
У національній поліції повідомили, що після масштабного обстрілу перекрито кілька вулиць переважно у Шевченківському районі столиці.
Перелік перекритих вулиць
У м. Києві рух транспорту перекритий:
- вулицею Волноваською (від перехрестя з бульваром Вацлава Гавела);
- вулицею Козелецькою (від перехрестя з вулицею Миколи Василенка);
- вулицею Січових Стрільців (від перехрестя з вулицею Студентською до перехрестя з вулицею Миколи Пимоненка);
- вулицею Юрія Іллєнка (від перехрестя з вулицею Дегтярівською до перехрестя з вулицею Митрофана Довнар-Запольського);
- вулицею Олекси Тихого (від перехрестя з провулком Чугуївським до перехрестя з вулицею Грушецькою).
Обмеження у русі громадського транспорту
Окрім того, у звʼязку з нічним обстрілом столиці тимчасово змінений рух окремих маршрутів громадського транспорту:
- ст. м. "Берестейська" – в напрямку вул. Чорнобильської пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 4, 5, 7, курсують до ст. м. "Нивки";
- вул. Січових Стрільців – на перетині з вул. Вʼячеслава Чорновола пошкоджена контактна мережа. Тролейбуси №№ 6, 18, 33 курсують до ст. м. "Почайна", № 16 — до вул. Оранжерейної. Рух тролейбусів №№ 19, 35 організовано вул. Олени Теліги, вул. Вадима Гетьмана, Чоколівський бульв. — далі за власними маршрутами;
- вул. Академіка Заболотного, 142 – пошкоджений вантажний автомобіль. Рух тролейбусів № 11 організовано до Кібернетичного центру.
Також можлива тимчасова затримка руху на маршрутах:
- ст. м. "Лукʼянівська" – затримка руху тролейбусів №№ 23, 28, 31. Рух перекрито поліцією;
- вул. Миколи Василенка – в напрямку просп. Відрадного пошкоджена контактна мережа. Затримка руху трамваїв № 15.
Нічна атака РФ на Київ 10 липня
Війська РФ сьогодні вночі, 10 липня, вчергове масовано атакували Україну ракетами та дронами. Основою ціллю ворожої атаки став Київ. Росіяни запустили в напрямку столиці багато дронів, а також балістичні та крилаті ракети.
Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському. Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, двоє загинули.
Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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