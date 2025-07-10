Лесной пожар обесточил более 150 потребителей на Полтавщине
Лесной пожар, который вспыхнул в Полтавской области 9 июля оставил без света более 150 бытовых и 5 юридических потребителей сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской областной военной администрации Владимира Когута.
Как проинформировал председатель ОВА, во вторник, 9 июля, в Великобудищанской громаде возник лесной пожар.
"Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий. Причина возгорания устанавливается", - сообщил Когут.
Он добавил, что огонь нанес ущерб электросетям, из-за чего более 150 бытовых и 5 юридических потребителей остались без электроснабжения.
На месте уже работают аварийные бригады, которые проводят восстановительные работы.
Кроме того, в ночь на 10 июля Полтавская область снова оказалась под ударом российских дронов. Основную часть беспилотников удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.
В результате атаки в Глобинской громаде зафиксированы повреждения: пострадало стекло в жилом доме и была повреждена хозяйственная постройка. Однако обошлось без жертв и пострадавших.
Ночной обстрел 10 июля
Россияне сегодня ночью, 10 июля, массированно атаковали Украину. Основной целью вражеского удара стал Киев. В столице раздавались мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке дронов и движении ракет на город.
По информации городских властей, в результате ночной атаки в разных районах Киева возникли многочисленные пожары. Погибли два человека, количество раненых возросло до 16.
Из-за последствий обстрела в столице перекрыто несколько улиц, также введены ограничения в движении общественного транспорта.
Подробнее о последствиях вражеской атаки на Киев - читайте в материале РБК-Украина.