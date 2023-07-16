Лісова пожежа на острові в Іспанії: знищено понад десять житлових будинків, залучено армію

На острові Ла Пальма, що входить до складу іспанських Канарських островів, вирує лісова пожежа. Через них евакуювали щонайменше 500 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Пожежа почалася в лісистій місцевості на півночі острова. Швидкому поширенню вогню сприяла посуха та сильний вітер. Вогонь знищив щонайменше 11 житлових будинків. За останніми даними іспанських ЗМІ, постраждали вже 2000 га території, евакуюватися довелося близько 500 місцевих жителів.

Іспанська армія доставила на острів 150 своїх пожежників на допомогу місцевим цивільним рятувальникам, на острів також направляють команди також із сусіднього острова Тенеріфе. Крім того, до боротьби зі стихією задіяно кілька гелікоптерів і літаків.

#IFPuntagorda desde el Observatorio del Roque de los Muchachos pic.twitter.com/2j6PzzugzA — Grantecan (@GTCtelescope) July 15, 2023

Лісові пожежі та їх наслідки

У зв'язку з аномальною спекою та посухою навесні та влітку 2023 року в багатьох регіонах вирують лісові пожежі, для їх гасіння залучаються сотні рятувальників та десятки одиниць техніки.

Так, лише у травні в канадській провінції Альберта сталося 103 пожежі, які знищили близько 121 909 гектарів лісів. Понад 24 511 людей були змушені залишити свої будинки. Потім пожежі спалахнули і в інших провінціях, станом на даний момент відомо про те, що вони спалили понад 6,5 млн га.

Також в Абайській області Казахстану вирують одні з найбільших в історії країни лісових пожеж. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 14 людей.