Лесной пожар на острове в Испании: уничтожено более десяти жилых домов, привлечена армия

На острове Ла Пальма, который входит в состав испанских Канарских островов, бушует лесной пожар. Из-за них эвакуировали по меньшей мере не менее 500 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пожар начался в лесистой местности на севере острова. Быстрому распространению огня способствовала засуха и сильный ветер. Огонь уничтожил не менее 11 жилых домов. По последним данным испанских СМИ, пострадали уже 2000 гектаров территории, эвакуироваться пришлось около 500 местных жителей.

Испанская армия доставила на остров 150 своих пожарных в помощь местным гражданским спасателям, на остров также направляют команды также с соседнего острова Тенерифе. Кроме того, доя борьбы со стихией задействовано несколько вертолетов и самолетов.

#IFPuntagorda desde el Observatorio del Roque de los Muchachos pic.twitter.com/2j6PzzugzA — Grantecan (@GTCtelescope) July 15, 2023

Лесные пожары и их последствия

В связи с аномальной жарой и засухой весной и летом 2023 года во многих регионах бушуют лесные пожары, для их тушения привлекаются сотни спасателей и десятки единиц техники.

Так, только в мае в канадской провинции Альберта произошло 103 пожара, которые уничтожили около 121 909 гектаров лесов. Более 24 511 человек были вынуждены покинуть свои дома. Потом пожары вспыхнули и в других провинциях, по состоянию на данный момент известно о том, что они сожгли более 6,5 млн гектаров.

Также В Абайской области Казахстана бушуют одни из самых больших в истории страны лесные пожары. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек.