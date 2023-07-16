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Лісова пожежа на Канарах. З острова евакуювали понад 4000 людей

Фото: лісова пожежа на Канарах (twitter.com/GTCtelescope)
Автор: Наталія Кава

Другий день на іспанському острові Ла Пальма, що входить до Канарських островів триває масштабна лісова пожежа. Рятувальники були вимушені евакуювати понад 4000 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Відомо що наразі з було евакуйовано 4225 осіб. Однак полум'я вже поширилось на

Для ліквідції пожежі задіяно 400 людей та 10 літаків. Площа загорання становить близько 4500 гектарів.

"Пожежа поширюється дуже швидко. Вона вийшла з-під контролю", - заявив президент Канарських островів Фернандо Клавіхо.

Варто зауважити, що минулого тижня острови накрила хвиля спеки, в результаті якої в середу на островах було зафіксовано найвищі температури в Іспанії. У селищах Сан-Ніколас та Сан-Бартоломе-де-Тірахана, що на Гран-Канарія, було зафіксовано 41,8 та 40,6 градусів відповідно. Острів Ла-Пальма не став винятком: у муніципалітеті Пунтагорда температура досягла 40,3 градусів.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, на острові Ла Пальма, що входить до складу іспанських Канарських островів, почала вирувати пожежа.

Лісові пожежі та їх наслідки

У зв'язку з аномальною спекою та посухою навесні та влітку 2023 року в багатьох регіонах вирують лісові пожежі, для їх гасіння залучаються сотні рятувальників та десятки одиниць техніки.

Так, лише у травні в канадській провінції Альберта сталося 103 пожежі, які знищили близько 121 909 гектарів лісів. Понад 24 511 людей були змушені залишити свої будинки. Потім пожежі спалахнули і в інших провінціях, станом на даний момент відомо про те, що вони спалили понад 6,5 млн га.

Також в Абайській області Казахстану вирують одні з найбільших в історії країни лісових пожеж. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 14 людей.

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