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Лесной пожар на Канарах. С острова эвакуировали более 4000 человек

Фото: лесной пожар на Канарах (twitter.com/GTCtelescope)
Автор: Наталья Кава

Второй день на испанском острове Ла Пальма, входящем в Канарские острова, продолжается масштабный лесной пожар. Спасатели были вынуждены эвакуировать более 4000 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Известно, что из было эвакуировано 4225 человек. Однако пламя уже распространилось на

Для ликвидации пожара задействовано 400 человек и 10 самолетов. Площадь возгорания составляет около 4500 гектаров.

"Пожар распространяется очень быстро. Он вышел из-под контроля", - заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо.

Следует заметить, что на прошлой неделе острова накрыла волна жары, в результате которой в среду на островах были зафиксированы самые высокие температуры в Испании. В поселках Сан-Николас и Сан-Бартоломе-де-Тирахана на Гран-Канария было зафиксировано 41,8 и 40,6 градусов соответственно. Остров Ла-Пальма не стал исключением: в муниципалитете Пунтагорда температура достигла 40,3 градуса.

Напомним, в субботу, 15 июня, на острове Ла Пальма, входящем в состав испанских Канарских островов, начал бушевать пожар.

Лесные пожары и их последствия

В связи с аномальной жарой и засухой весной и летом 2023 года во многих регионах бушуют лесные пожары, для их тушения привлекаются сотни спасателей и десятки единиц техники.

Так, только в мае в канадской провинции Альберта произошло 103 пожара, уничтоживших около 121 909 гектаров лесов. Более 24 511 человек были вынуждены покинуть свои дома. Потом пожары вспыхнули и в других провинциях, по состоянию на данный момент известно о том, что они сожгли более 6,5 млн га.

Также в Абайской области Казахстана бушуют одни из крупнейших в истории страны лесных пожаров. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 14 человек.

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