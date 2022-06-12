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В Лисичанске под обстрелами погиб шестилетний ребенок, - Гайдай

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Иван Носальский

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. В результате очередной атаки в воскресенье, 12 июня, погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Лисичанск рашисты мощно обстреливают, сегодня от вражеского огня погиб шестилетний ребенок", - заявил Гайдай.

Также он добавил, что сейчас продолжаются тяжелые бои на территории Горской громады.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Чорткову Тернопольской области. В результате огня пострадала несовершеннолетняя беженка из Харькова.

Также мы писали, что российские военные обстреляли Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области.

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