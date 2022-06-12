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У Лисичанську під обстрілами загинула шестирічна дитина, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Іван Носальський

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Луганської області. Внаслідок чергової атаки в неділю, 12 червня, загинула дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Лисичанськ рашисти потужно обстрілюють, сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - заявив Гайдай.

Також він додав, що зараз тривають тяжкі бої на території Гірської громади.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти вночі завдали ракетного удару по Чорткову Тернопільської області. Внаслідок вогню постраждала неповнолітня біженка з Харкова.

Також ми писали, що російські військові обстріляли Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

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