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В Лисичанск вскоре ограничат въезд: в чем причина

Фото: в Лисичанск вскоре ограничат въезд (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Уже в ближайшее время въезд в Лисичанск Луганской области будет ограничен. Ожидаются активные боевые действия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы местной военной администрации Валерия Шибико в интервью для "Громадське радіо".

"Перемещение местных подвергает их очень серьезной опасности. Поэтому мы будем делать все, чтобы этого не произошло. Мы готовим распоряжение и как завершим - объявим", - заявил Шибико.

Как отметил глава местной военной администрации, в распоряжении будут прописаны запрет на въезд для гражданских и ограниченный въезд для волонтеров. В город будут впускать только тех волонтеров, которые являются "проверенными".

"Все остальные будут нам помогать условно в Днепре. Будут передавать груз, а мы будем перевозить дальше",- сказал глава администрации.

Шибико добавил, что город сегодня активно обстреливают, однако паники среди руководства нет, все выполняют поставленные военным руководством задачи.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что из Лисичанска, 19 июня, удалось эвакуировать 19 жителей города.

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