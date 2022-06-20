В Лисичанск вскоре ограничат въезд: в чем причина

Уже в ближайшее время въезд в Лисичанск Луганской области будет ограничен. Ожидаются активные боевые действия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы местной военной администрации Валерия Шибико в интервью для "Громадське радіо".
"Перемещение местных подвергает их очень серьезной опасности. Поэтому мы будем делать все, чтобы этого не произошло. Мы готовим распоряжение и как завершим - объявим", - заявил Шибико.
Как отметил глава местной военной администрации, в распоряжении будут прописаны запрет на въезд для гражданских и ограниченный въезд для волонтеров. В город будут впускать только тех волонтеров, которые являются "проверенными".
"Все остальные будут нам помогать условно в Днепре. Будут передавать груз, а мы будем перевозить дальше",- сказал глава администрации.
Шибико добавил, что город сегодня активно обстреливают, однако паники среди руководства нет, все выполняют поставленные военным руководством задачи.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что из Лисичанска, 19 июня, удалось эвакуировать 19 жителей города.
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