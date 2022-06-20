До Лисичанська незабаром обмежать в'їзд: в чому причина

"Переміщення місцевих наражає їх на дуже серйозну небезпеку. Тому ми будемо робити все, щоб цього не сталося. Ми готуємо розпорядження і як завершимо - оголосимо", - заявив Шибіко.

Як відзначив голова місцевої військової адміністрації, в розпорядженні будуть прописані заборона в’їзду для цивільних й обмежений в’їзд для волонтерів. До міста впускатимуть лише тих волонтерів, які є "перевіреними".

"Всі інші будуть нам допомагати умовно в Дніпрі. Будуть передавати вантаж, а ми перевозитимемо далі", - сказав голова адміністрації.

Шибіко додав, що місто сьогодні активно обстрілюють, однак паніки серед керівництва немає, усі виконують поставлені військовим керівництвом задачі.