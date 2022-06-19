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Из Лисичанска удалось эвакуировать еще часть жителей

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Лисичанск, Воскресенье 19 июня 2022 17:20
Из Лисичанска удалось эвакуировать еще часть жителей Архивное фото: из Лисичанска удалось эвакуировать 19 жителей (t me kt20220224)
Автор: Елизавета Драбкина

19 человек удалось эвакуировать из Лисичанска 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Лисичанск под постоянными обстрелами, но "тихая" эвакуация продолжается. Из города вывезли 19 жителей", - написал он.

Гайдай отмечает, что полиция и ГСЧС каждый день обследуют бомбоубежища и предлагают людям выехать.

Напомним, Лисичанск постоянно находится под мощными обстрелами россиян.

Ранее Гайдай сообщал, что трасса "Лисичанск - Бахмут" не контролируется оккупантами, но проехать там невозможно.

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эвакуация Лисичанск
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