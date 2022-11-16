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У лісі під Києвом знайшли уламки ще однієї збитої російської ракети (відео)

Фото: у лісі під Києвом знайшли уламки ще однієї збитої російської ракети (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

На півночі Київської області у лісі знайшли уламки ще однієї ракети, яку збили сили ППО під час вчорашнього обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Нацполіції регіону Андрія Нєбитова.

"Частини повітряної зброї окупантів знайшли сьогодні на півночі області після масового ракетного удару, який завдав ворог напередодні. Руйнів і постраждалих, на щастя, немає. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки ракетного обстрілу окупантво", - написав він.

Нагадаємо, вчора російські окупанти в черговий раз завдали ударів по критичній інфраструктурі України. Внаслідок чого низка міст на якийсь час залишилася без світла та води.

Загалом за вчорашній день Росія випустила по Україні 96 ракет, з яких понад 70 вдалося збити.

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ракетный ударКиївська областьВійна в Україні