RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В лесу под Киевом нашли обломки еще одной сбитой российской ракеты (видео)

Фото: в лесу под Киевом нашли обломки еще одной сбитой российской ракеты (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Руслан Гаращенко

На севере Киевской области в лесу нашли обломки еще одной ракеты, которую сбили силы ПВО во время вчерашнего массированного обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Нацполиции региона Андрея Небитова.

"Части воздушного оружия оккупантов нашли сегодня на севере области после массового ракетного удара, который нанес враг накануне. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет. Полицейские осматривают место происшествия и фиксируют последствия ракетных обстрелов оккупантво", - написал он.

Напомним, вчера российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В результате чего ряд городов на время остались без света и воды.

Всего за вчерашний день Россия выпустила по Украине 96 ракет, из которых более 70 удалось сбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракетный ударКиевская областьВойна в Украине