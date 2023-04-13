У лісі в Оболонському районі Києва виявили залишки РСЗВ "Град"

"Під час обстеження території Межигірського лісництва, що в Оболонському районі столиці, піротехніки виявили залишки реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) "Град", зокрема, залишки небойової частини снаряду", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники підрозділу піротехнічних робіт КАРС третій день обстежують територію Межигірського лісництва на наявність вибухонебезпечних предметів.

До цього вони обстежували території довкола озера Лісового у Дарницькому районі та лісопаркового господарства "Конча-Заспа" у Голосіївському районі.

КМДА нагадує, що в столиці на період воєнного стану продовжує діяти заборона відвідувати ліси та заїжд туди на будь-якому транспорті. Жителів просять відмовитися від походів до лісу та відвідувань зелених зон поза межами житлових масивів.

Нагадаємо, сьогодні у Вишгородському районі Київської області пройде ліквідація вибухонебезпечних предметів, тому мешканці можуть чути вибухи.

До того ж, нещодавно у Київській області тракторист підірвався на протитанковій міні.

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