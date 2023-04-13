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В лесу в Оболонском районе Киева обнаружили остатки РСЗО "Град"

Фото: в лесу в Оболонском районе Киева обнаружили остатки РСЗО "Град" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

На территории Межигорского лесничества в Оболонском районе Киева специалисты обнаружили часть реактивного снаряда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В ходе обследования территории Межигорского лесничества в Оболонском районе столицы пиротехники обнаружили остатки реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", в частности, остатки небоевой части снаряда", - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели подразделения пиротехнических работ КАРС третий день обследуют территорию Межигорского лесничества на наличие взрывоопасных предметов.

До этого они обследовали территории вокруг озера Лесного в Дарницком районе и лесопаркового хозяйства "Конча-Заспа" в Голосеевском районе.

КГГА напоминает, что в столице на период военного положения продолжает действовать запрет на посещение лесов и заезд туда на любом транспорте. Жителей просят отказаться от походов в лес и посещения зеленых зон вне жилых массивов.

Напомним, сегодня в Вышгородском районе Киевской области пройдет ликвидация взрывоопасных предметов, поэтому жители могут слышать взрывы.

К тому же недавно в Киевской области тракторист взорвался на противотанковой мине.

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КиевКГГА