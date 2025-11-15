ua en ru
У лісі на Івано-Франківщині знайшли тіло мобілізованого: що кажуть в ТЦК

Субота 15 листопада 2025 20:19
Фото: наразі тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу (facebook.com/ifotcksp)
Автор: Едуард Ткач

Вчора у п'ятницю, 14 листопада, у лісі біля Калуша Івано-Франківської області знайшли тіло мобілізованого, який пішов у СЗЧ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Івано-Франківського центру комплектування та соціальної підтримки.

Зокрема, вчора до поліції звернулася мешканка Рожнятова Калуського району Івано-Франківської області. Жінка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло чоловіка.

У зв'язку з інцидентом та інформацією, що стала відома в ході розслідування, в Івано-Франківському ОТЦК розповіли деталі. Там поінформували, що 8 листопада мобілізували чоловіка, якого за результатами ВЛК було визнано придатним до служби у тилу.

"8 листопада 2025 року чоловіка 1986 року народження було призвано по мобілізації до Калуського РТЦК та СП (м. Долина). За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Проте вже 12 листопада 39-річний військовослужбовець пішов у СЗЧ. В цей день інформацію про інцидент передали до ВСП, після чого розпочались розшукові дії, а вже через два дні - було виявлено тіло.

"14 листопада 2025 року правоохоронці повідомили, що у лісі на Рожнятівщині знайдено тіло чоловіка. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району, військовослужбовець 1 відділу Калуського РТЦК та СП (м. Долина), який з 12 листопада перебував у розшуку через СЗЧ", - сказано у дописі.

В обласному ТЦК додали, що попередньо, за даними поліцейських, ознак насильницької смерті не виявлено. Тіло чоловіка скерували на судово-медичну експертизу.

"Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи", - резюмували в ОТЦК.

Смерть мобілізованого в Києві

Нагадаємо, наприкінці жовтня в мережі з'явилася інформація, що 43-річний Роман Сопін, якого мобілізували до Києва, отримав важку травму голови в розподільному пункті. Після того, що сталося, про це повідомили його родині, а пізніше чоловік помер.

У Київському ТЦК стверджують, що інформація про побиття мобілізованого є маніпуляцією, а поліція тим часом розпочала розслідування інциденту.

Детальніше про те, що сталося, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

