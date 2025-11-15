В лесу на Ивано-Франковщине нашли тело мобилизованного: что говорят в ТЦК

Вчера в пятницу, 14 ноября, в лесу возле Калуша Ивано-Франковской области нашли тело мобилизованного, который ушел в СЗЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки.

В частности, вчера в полицию обратилась жительница Рожнятова Калушского района Ивано-Франковской области. Женщина сообщила, что в лесном массиве обнаружила тело мужчины.

В связи с инцидентом и информацией, которая стала известна в ходе расследования, в Ивано-Франковском ОТЦК рассказали детали. Там сообщили, что 8 ноября мобилизовали мужчину, который по результатам ВВК был признан годным к службе в тылу.

"8 ноября 2025 года мужчина 1986 года рождения был призван по мобилизации в Калушский РТЦК и СП (г. Долина). По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны. Поэтому мужчина был распределен на военную службу в роту охраны 1 отдела Калушского РТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Однако уже 12 ноября 39-летний военнослужащий ушел в СЗЧ. В этот день информацию об инциденте передали в ВСП, после чего начались розыскные действия, а уже через два дня - было обнаружено тело.

"14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что в лесу на Рожнятовщине найдено тело мужчины. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Умершим оказался 39-летний житель Калушского района, военнослужащий 1 отдела Калушского РТЦК и СП (г. Долина), который с 12 ноября находился в розыске из-за СЗЧ", - говорится в сообщении.

В областном ТЦК добавили, что предварительно, по данным полицейских, признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

"Дальнейшую правовую оценку события дадут компетентные органы", - резюмировали в ОТЦК.