Головна » Життя » Суспільство

Без обміну кожні 10 років: кому в Україні видають паспорт без строку

Понеділок 12 січня 2026 06:40
Без обміну кожні 10 років: кому в Україні видають паспорт без строку Фото: Паспорт громадянина України (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Паспорт громадянина України для осіб віком від 65 років оформлюється безстроково і не потребує обов’язкового обміну кожні 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Який термін дії паспорта залежно від віку

Ці зміни передбачені законом №3709-IX й запроваджені у 2024 році. Вони встановлюють такі строки дії паспорта громадянина України (ID-картки):

  • до 18 років - 4 роки;
  • від 18 до 65 років - 10 років;
  • від 65 років і старше - безстроково.

Таким чином, після досягнення 65-річного віку громадянам не потрібно кожні 10 років міняти внутрішній паспорт.

Чому в паспорті все ж вказують дату закінчення

У ДМС пояснюють, що з урахуванням міжнародних стандартів до проїзних документів у графі "дійсний до" для безстрокових паспортів зазначається дата, яка настає через 50 років з моменту видачі документа. Це технічна норма, яка не означає обов’язкову заміну паспорта.

У чому переваги для громадян

У міграційній службі наголошують, що нові правила мають низку переваг:

  • менше адміністративних процедур;
  • зручність для людей старшого віку та їхніх родин;
  • відповідність сучасним стандартам документів, що посвідчують особу.

Важливо зазначити, що безстроковий термін дії стосується лише внутрішнього паспорта (ID-картки). Закордонний паспорт, як і раніше, оформлюється на 10 років, незалежно від віку.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зросла вартість оформлення біометричних документів - ID-карток, закордонних паспортів і посвідок на проживання - через подорожчання бланків, а також про те, для кого діятимуть старі ціни.

Крім того, в Україні на постійній основі дозволили за один візит одночасно оформлювати ID-картку та закордонний паспорт - із подачею документів в ДМС, ЦНАПах або "Паспортному сервісі", однією чергою та однією оплатою.

