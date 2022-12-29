Лишилось два взводи: окупант жалівся дружині на масштабне дезертирство росіян

Російський військовий у телефонній розмові з дружиною поскаржився на масштабне дезертирство та втрати окупантів на Луганщині. За його словами, на одній з позицій від цілої роти лишились всього два взводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Він заявив, що росіяни потрапили в оточення і більшість військових втекли зі своїх позицій. Окремо він відмітив, що його взвод знаходиться під постійним обстрілом.

"Від роти не залишилось нічого. Два взвода лише.. На позиціях нікого немає. Тільки не говори нікому… Ну вони всі там, в Кремінній, на позиціях немає нікого. Вони там сидять", - йдеться у радіоперехопленні.

Раніше у перехоплення ГУР повідомлялось, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Крім того, один з окупантів поскаржився своєму товаришу, що командування перестало виплачувати обіцяні виплати за поранення та контузії.