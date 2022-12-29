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Лишилось два взводи: окупант жалівся дружині на масштабне дезертирство росіян

Фото: російські військові (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російський військовий у телефонній розмові з дружиною поскаржився на масштабне дезертирство та втрати окупантів на Луганщині. За його словами, на одній з позицій від цілої роти лишились всього два взводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Від роти не залишилось нічого. Два взвода лише.. На позиціях нікого немає. Тільки не говори нікому… Ну вони всі там, в Кремінній, на позиціях немає нікого. Вони там сидять", - йдеться у радіоперехопленні.

Він заявив, що росіяни потрапили в оточення і більшість військових втекли зі своїх позицій. Окремо він відмітив, що його взвод знаходиться під постійним обстрілом.

Раніше у перехоплення ГУР повідомлялось, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Крім того, один з окупантів поскаржився своєму товаришу, що командування перестало виплачувати обіцяні виплати за поранення та контузії.

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