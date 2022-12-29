RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Осталось два взвода: оккупант жаловался жене на масштабное дезертирство россиян

Фото: русские военные (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российский военный в телефонном разговоре с женой пожаловался на масштабное дезертирство и потери оккупантов в Луганской области. По его словам, на одной из позиций от целой роты осталось всего два взвода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

"От роты не осталось ничего. Два взвода только... На позициях никого нет. Только не говори никому... Ну они все там, в Кременной, на позициях нет никого. Они там сидят", - говорится в радиоперехвате.

Он заявил, что россияне попали в окружение и большинство военных сбежали со своих позиций. Отдельно он заметил, что его взвод находится под постоянным обстрелом.

Ранее в перехвате ГУР сообщалось, что российские солдаты из седьмой роты сдали оружие офицерам и ушли пешком из Украины в РФ .

Кроме того, один из оккупантов пожаловался своему товарищу , что командование перестало выплачивать обещанные выплаты за ранения и контузии.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупантиВойска РФГлавное управление разведкиВторжение России в Украину