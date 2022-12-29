Осталось два взвода: оккупант жаловался жене на масштабное дезертирство россиян

Российский военный в телефонном разговоре с женой пожаловался на масштабное дезертирство и потери оккупантов в Луганской области. По его словам, на одной из позиций от целой роты осталось всего два взвода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Он заявил, что россияне попали в окружение и большинство военных сбежали со своих позиций. Отдельно он заметил, что его взвод находится под постоянным обстрелом.

"От роты не осталось ничего. Два взвода только... На позициях никого нет. Только не говори никому... Ну они все там, в Кременной, на позициях нет никого. Они там сидят", - говорится в радиоперехвате.

Ранее в перехвате ГУР сообщалось, что российские солдаты из седьмой роты сдали оружие офицерам и ушли пешком из Украины в РФ .

Кроме того, один из оккупантов пожаловался своему товарищу , что командование перестало выплачивать обещанные выплаты за ранения и контузии.