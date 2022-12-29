Осталось два взвода: оккупант жаловался жене на масштабное дезертирство россиян

Российский военный в телефонном разговоре с женой пожаловался на масштабное дезертирство и потери оккупантов в Луганской области. По его словам, на одной из позиций от целой роты осталось всего два взвода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.
"От роты не осталось ничего. Два взвода только... На позициях никого нет. Только не говори никому... Ну они все там, в Кременной, на позициях нет никого. Они там сидят", - говорится в радиоперехвате.
Он заявил, что россияне попали в окружение и большинство военных сбежали со своих позиций. Отдельно он заметил, что его взвод находится под постоянным обстрелом.
Ранее в перехвате ГУР сообщалось, что российские солдаты из седьмой роты сдали оружие офицерам и ушли пешком из Украины в РФ .
Кроме того, один из оккупантов пожаловался своему товарищу , что командование перестало выплачивать обещанные выплаты за ранения и контузии.