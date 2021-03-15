Лишение прав за пьяное вождение: при новом нарушении сроки будут суммироваться

С вступлением в силу нового закона, который ужесточает наказание за пьяное вождение , вводится новый подход к лишению водительских прав. Теперь сроки будут не заменяться, а суммироваться.

"Срок лишения водительских прав будет суммироваться, то есть не замещаться новым сроком. Если человека лишили прав сроком на один год, то в случае второго нарушения 1 год заменялся 3 годами. Теперь сроки будут суммироваться, то есть 1+3", - отметил Билошицкий.

Отметим, ранее стало известно, что теперь водителям за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозят более высокие штрафы, административный арест и даже конфискация авто.